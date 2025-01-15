المركزي ينشر آخر قيم العمل بمنصة «حجز العملة الأجنبية»

أعلن مصرف ليبيا المركزي، استمرار العمل بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد بشكل طبيعي، حيث بلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 مبلغ 894 مليون دولار امريكي.

وعلى صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات، اكد المصرف المركزي، بأنه “مستمر في تغطية الطلبات الواردة له من المصارف التجارية، التي بلغ ما تم تنفيذه منها 640 مليون دولار امريكي لمختلف السلع والخدمات دون أية قيود، وسوف يتم نشر كشف تفصيلي وفق السياق المعتاد”.

وأضاف: “كما تم تنفيذ 221.3 مليون دولار امريكي من اعتمادات وحوالات لتغطية طلبات الجهات العامة ليبلغ اجمالي ما تم تنفيذه خلال الفترة 5 – 15 يناير 2025 مبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي”.