المركزي ينشر إحصائيات خدمة الدفع الفوري «لي باي» منذ إطلاقها

تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتماشياً مع خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، أعلن المصرف المركزي عن الإحصائية الأخيرة لخدمة الدفع الفوري “لي باي” (LYPay)، التي تم إطلاقها في الأول من أغسطس 2024.

وأشار المصرف، “إلى أن سقف التحويل يصل إلى 1000 دينار يوميا، و6,000 دينار أسبوعيا، و10,000 دينار شهريا، ويصل سقف الشراء إلى 3,000 دينار يوميا، و10,000 دينار أسبوعيا، و20,000 دينار شهريا”.

واكد مصرف ليبيا المركزي” أنه “سيستمر في رفع سقف التحويل والشراء تدريجياً عبر خدمة الدفع الفوري”.