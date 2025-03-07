المركزي ينشر بيانات «الإيرادات والإنفاق العام» الشّهرية

قدّم مصرف ليبيا المركزي، بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2025/01/01 حتى 2025/02/28.

وأوضح المصرف في بيان، “بِهذه المُناسبة لازال مصرف ليبيا المركزي يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي”.

ودعا المصرف الراغبين “بالاطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق للنّقر على الرابط التالي“:

https://cbl.gov.ly/sqc9

وللمزيد من الإستفسارات، دعا المصرف “لمُراسلة وحدة التواصل بإدارة البحوث والإحصاء عبر الإيميل التالي”: comm.unit@cbl.gov.ly