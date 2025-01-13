المركزي ينشر بيانَهُ الشهري «للإيراد والإنفاق العام»

نشر مصرف ليبيا المركزي، بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2024/01/01 حتى 2024/12/31.

وأكد مصرف ليبيا المركزي، “على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي”.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق يُمكِنُكُم النقر على الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/tezm.

وللمزيد من الإستفسارات يُرجى مُراسلة وحدة التواصل بإدارة البحوث والإحصاء عبر الإيميل التالي: comm.unit@cbl.gov.ly.