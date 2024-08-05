المركزي ينشر بيان «الإيراد والإنفاق» عن شهر يوليو

أصدر مصرف ليبيا المركزي يصدر بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، عن شهر يوليو الماضي من العام الجاري، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2024/01/01 حتى 2024/07/31.

وأكد المركزي في باينه، “على إستمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الإقتصادي والمالي”.

وأوضح المركزي في بيانه، أن “إجمالي الإيرادات بلغت 61.15 مليار دينار ليبي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق، 57.56 مليار دينار ليبي”.

وأكد المصرف “أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 51 مليار، وإيرادات الإتاوات النفطية بلغت 8.8 مليار، وإيرادات الضرائب بلغت 395 مليون، والجمارك 129 مليون، وإيرادات الاتصالات بلغت 73 مليون”.

وأشار المركزي، إلى أن “إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بلغت 32 مليون، في حين بلغت قيمة بند إيرادات أخرى 721 مليون دينار ليبي”.

ولفت المركزي إلى “أن الإنفاق للباب الأول (المرتبات) بلغ 36.5 مليار، والباب الثاني (النفقات التسييرية) 4 مليار، والباب الثالث (التنمية) 160 مليون، والباب الرابع (الدعم) 9.4 مليار، والباب الخامس (الطواريء) 0.0”.

وأضاف المصرف أن إنفاق الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغ 5 مليار، والترتيبات المالية للشركة العامة لكهرباء بلغ 2.5 مليار.

مصرف ليبيا المركزي يصدر بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من: 2024/01/01 حتى… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤