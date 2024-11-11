المركزي ينشر تحديث البيانات النقدية الشهرية

نوه مصرف ليبيا المركزي، عن تحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها النقدية الشهرية على موقعه الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.

والتحديثات هي:

البيانات الشهرية عن عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه (2004- سبتمبر 2024).

البيانات الشهرية عن القاعدة النقدية والعوامل المؤثرة فيها (2004- سبتمبر 2024).

البيانات الربعية عن فئات العملة المصدرة للتداول (2004- الربع الثالث 2024).

البيانات الشهرية عن أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي (2004- سبتمبر 2024).

البيانات الشهرية عن المركز المالي المُجمّع للمصارف التجارية (2004- سبتمبر 2024).

البيانات الشهرية عن الإحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية (2004- سبتمبر 2024).

الملاءة المصرفية (2004- الربع الثالث 2024).

ويمكن متابعة التحديثات عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/monetary-and-banking/.‏