المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المُنفذة خلال شهر

نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 02/03/2025 حتى 24/03/2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (1/2025) المؤرخ في 02/01/2025، والمنشور رقم (16/2024) المؤرخ في 14/10/2024 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، ووفقاً للفقرة “سادساً”، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة الواردة في المنشور.

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وفي 24 فبراير الفائت، قام مصرف ليبيا المركزي بتغطية كل الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية خلال الفترة من 01/11/2024 وحتى تاريخ 20/02/2025، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 6.5 مليار دولار والتي من المفترض أن تعرض هذه السلع في السوق المحلي خلال هذه الفترة.

وفي 2 فبراير، نشر مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/01/19 حتى 2025/01/29.