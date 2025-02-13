المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح «الاعتمادات المستندية»

نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/01/30 حتى 2025/02/12.

وذلك استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/1) المؤرخ في 2025/01/02، وإلى المنشور إ ر م ن رقم (2024/16) المؤرّخ في 2024/10/14 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة سادِساً، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

ودعا المصرف لمن يود معرفة المزيد الاطلاع على الكُشُوفات والتفاصيل المُرفقة على رابط موقع مصرف ليبيا المركزي، أو من هنا.

