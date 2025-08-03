المركزي ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية لشهر يوليو

أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريره الشهري حول فتح الاعتمادات المستندية المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2025، وذلك تماشياً مع منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2025/10) الصادر في 6 أبريل 2025، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

وجاء في التقرير، الذي نشره المصرف استناداً إلى الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة في المنشور، أن الجهات الطالبة فتح الاعتمادات وافقت على نشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة خلال الشهر المذكور.

ويمكن الاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة لطلبات فتح الاعتمادات المستندية من هنا.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المصرف لتعزيز الشفافية والالتزام بالضوابط التنظيمية في إدارة النقد الأجنبي، ودعم المتعاملين بالقطاع المصرفي والاقتصادي في ليبيا.