المركزي ينظم آلية جديدة لتزويد مكاتب الصرافة بالنقد الأجنبي

عقد مصرف ليبيا المركزي، الخميس 1 يناير 2026، اجتماعاً موسعاً مع مكاتب وشركات الصرافة لتنظيم آلية تزويدها بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية.

وهدف الاجتماع، الذي حضره ممثلو المكاتب والشركات العاملة في القطاع، إلى استعراض الآلية الجديدة لتغذية حساباتهم بالنقد الأجنبي من المصرف المركزي، وكيفية استخدامها في الأعمال الموكلة إليهم.

وتم تقسيم الآلية إلى مرحلتين؛ الأولى للتحويلات النقدية السريعة عبر شركات متخصصة مثل Western Union وMoney Gram، والثانية للتحويلات المباشرة عبر برقيات السويفت (SWIFT 103) إلى الحسابات المصرفية للمكاتب في المصارف العاملة.

وناقش الحضور الجوانب التشغيلية والفنية للآلية، حيث قدم المصرف المركزي عرضاً توضيحياً ورد على استفساراتهم، مؤكداً بدء العمل الفعلي على تفعيل المنظومات المخصصة واختبارها خلال شهر يناير 2026.

وأكد المصرف أن جميع هذه الخطوات ستتم وفق الضوابط والتعليمات النافذة، لضمان انتظام العمليات المالية وتعزيز الشفافية في سوق النقد الأجنبي والتحويلات المالية.