المركزي ينظم ندوة حول الاستثمار المصرفي ودوره في التنمية الاقتصادية

ينظم مصرف ليبيا المركزي، برعاية محافظ المصرف، ندوة علمية بعنوان “الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، بفندق كورنثيا – طرابلس.

وسيشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمختصين في الشأنين الاقتصادي والمصرفي، لمناقشة سبل تطوير أدوات الاستثمار المصرفي وتعزيز مساهمة القطاع المالي في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل ليبيا.

وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على دور المصارف في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات المنتجة، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار المالي في البلاد.