المركزي ينظم ورشة عمل حول دور القطاع المصرفي بإحياء مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عقد ورشة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية” يوم الأحد 13 يوليو 2025 بفندق كورنثيا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية وخبراء في القطاعين المالي والعقاري.

وتركز الورشة على استعراض آليات التمويل المبتكرة والحلول العملية التي يمكن للمصارف وشركات التمويل العقاري اعتمادها لإنعاش المشروعات السكنية المتوقفة، ودفع عجلة النمو العمراني في مختلف المدن والمناطق الليبية، كما تتضمن جلسات حوارية حول تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل وصول التمويل إلى المطورين والمستفيدين النهائيين.

ويرأس الجلسة الافتتاحية محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي سيلقي كلمة يوضح فيها استراتيجية المصرف لدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، ويؤكد على أهمية تكامل جهود القطاع المصرفي مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين لتحقيق أهداف الإسكان والتنمية المستدامة.

وتتضمن فعاليات الورشة ثلاث جلسات رئيسية:

تمويل الإسكان المتوقف: دراسة حالات وأطر التمويل البنكي والخارجي. الشراكة بين القطاعين العام والخاص: نماذج ناجحة وآليات تطبيقية في ليبيا وخارجها. التحديات اللوجستية والقانونية: معالجة عقبات الأرض والتراخيص والضمانات المصرفية.

وتهدف الورشة إلى الخروج بتوصيات عملية لصياغة منتجات وتمويلات مصرفية متخصصة، وتطوير إطار تشريعي وتنفيذي يسهم في تسريع استئناف أعمال مشاريع الإسكان المتعثرة، وتحفيز النمو العمراني المستدام.