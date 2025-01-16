المركزي ينفّذ ما قيمته أكثر من «مليار دولار» بمنصة حجز العملات

أعلن مصرف ليبيا المركزي، استمرار العمل بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد بشكل طبيعي.

وبحسب المصرف، “بلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 مبلغ 1.1 مليار دولار امريكي”.

وعلى صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات أكد المصرف المركزي، بأنه “مستمر في تغطية الطلبات الواردة له من المصارف التجارية، والتي بلغ ما تم تنفيذه منها 690 مليون دولار امريكي لمختلف السلع والخدمات دون أية قيود، وفق الكشف الذي تم نشره اليوم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف، كما تم تنفيذ 257.8 مليون دولار امريكي من اعتمادات وحوالات لتغطية طلبات الجهات العامة. ليبلغ اجمالي ما تم تنفيذه خلال الفترة 5 – 16 يناير 2025 قرابة 2 مليار دولار أمريكي”.