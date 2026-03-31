المركزي يواجه «السوق الموازية».. خطوة ضخمة لدعم السيولة المصرفية

مع انطلاق بيع العملة الأجنبية يوم الأربعاء الأول من أبريل، تتجه الأنظار نحو المصارف التجارية وفاعلية تدخل مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على السوق الموازية المتقلبة. خطوة اعتبرها خبراء الاقتصاد حاسمة لتلبية الطلب المتراكم ودعم الثقة في النظام المصرفي.

ضخ مليارات الدولارات لتغطية الطلبات

أعلنت عدة مصارف، من بينها الجمهورية، اليقين، النوران، والوفاء، بدء بيع العملات الأجنبية لتغطية الاعتمادات المستندية القائمة، مع استمرار منح الموافقات الجديدة. وأشار مصرف الجمهورية إلى ضرورة أن يسرع العملاء الذين تقدموا بطلبات عبر منصة الأغراض الشخصية في تغذية حساباتهم بالدينار الليبي لتغطية قيمة طلباتهم، وفق موقع المشهد.

وفي هذا الإطار، أكد المركزي أنه سيضخ نحو 2.5 مليار دولار لتسوية الطلبات والحجوزات الشخصية، ودعم سيولة المصارف التجارية، في خطوة تهدف إلى تهدئة السوق ورفع الثقة بين العملاء والمستثمرين.

السوق الموازية تحت الضغط

شهد السوق الموازية يوم الاثنين 30 مارس تراجعًا ملحوظًا في أسعار الدولار، إذ انخفض سعر البيع النقدي إلى 9.03 دينار، وسجل سعر الشراء عبر الصكوك 9.36 دينار.

ويأتي هذا التراجع بعد وصول شحنة نقد أجنبي بقيمة 200 مليون دولار عبر مطار معيتيقة نهاية الأسبوع الماضي، في مؤشر على تحسن السيولة الأجنبية في الأسواق المحلية.

مؤشرات اقتصادية واعدة

تزامن الإعلان مع توقعات بتحسن إيرادات النفط الليبي، التي يُرجح أن تصل إلى 3 مليارات دولار خلال أبريل، ما يمنح السوق غطاءً نقديًا أوسع لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز ثقة المؤسسات المالية.

ورغم التفاؤل، يرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة مرتبط بانتظام تدفق الإيرادات النفطية واستمرار التنسيق بين المصارف والمركزي.

أسعار العملات الرسمية تتقلب

في السوق الرسمية، أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي يوم الثلاثاء 31 مارس تغيّرات في أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي: 6.4081 دينار

اليورو: 7.3482 دينار

الجنيه الإسترليني: 8.4603 دينار

أما العملات العربية:

الريال السعودي: 1.7076 دينار

الدرهم الإماراتي: 1.7446 دينار

الدينار التونسي: 2.1813 دينار

وسجلت العملات الأخرى:

الليرة التركية: 0.1441 دينار

اليوان الصيني: 0.9278 دينار

وفي ظل هذه التحركات، يترقب المواطنون والمستثمرون تأثير خطوة بيع العملة الأجنبية على الاستقرار النقدي والسوق الموازية، وسط أمل في أن يسهم ضخ المركزي لمليارات الدولارات في تهدئة التقلبات وتعزيز الثقة.

ومع استمرار متابعة تطورات الإيرادات النفطية والتنسيق بين المصارف والمؤسسات المالية، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في إيقاف التذبذب الطويل للعملة الأجنبية في ليبيا؟