المركزي يواصل بيع النقد الأجنبي لدعم السوق المحلي

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية ديسمبر وحتى 23 ديسمبر 2025 بلغت نحو 793 مليون دولار، مؤكدًا استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بانتظام وبمعدلات تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير متطلبات النشاط الاقتصادي.

وأوضح المصرف، في بيان صادر عن مقره في طرابلس، أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم السيولة بالعملة الأجنبية وضمان استقرار السوق المحلي أمام التحديات الاقتصادية، خصوصًا في ظل تقلب أسعار النفط العالمي.

وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الرئيس للعملة الصعبة في ليبيا، وتعتبر مراقبة توريدها وإدارتها بشكل دقيق أمرًا أساسيًا لضمان استقرار الدينار الليبي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لضمان توافر النقد الأجنبي بما يضمن استمرار النشاط التجاري والصناعي في البلاد، بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.