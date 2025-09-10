المركزي ينشر تفاصيل «الاعتمادات المستندية» خلال 10 أيام

ليبيا
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (10/2025)، المؤرخ في 6 أبريل 2024، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

ويأتي هذا النشر التزاماً بأحكام الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة الواردة في المنشور، والتي تنص على موافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

ويدعو مصرف ليبيا المركزي المهتمين للاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة من خلال الرابط المتاح على موقعه الإلكتروني الرسمي.

