المركزي يواصل جهوده لحلّ مشكلة شح السيولة

في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لحلحلة مشكلة شُح السيولة، اجتمع المُحافظ ناجي محمد عيسى، رفقة لجنة طباعة وسك العملة بالمصرف، مع Clive Vacher الرئيس التنفيذي لشركة De La Rue البريطانية المتخصصة في طباعة الأوراق النقدية، Michael Wilson المدير الاقليمي للشركة.

وركز الاجتماع على “مناقشة مستجدات تنفيذ ملاحق العقود المتعلقة بطباعة الفئات المختلفة من العملة الليبية المُتعاقد عليها مع الشركة، والبالغة ما قيمته (30 مليار دينار ليبي)”.

كما ناقش الإجتماع “جدول مواعيد إستلام الشحنات المختلفة من العملة”، وشَدَّد المُحافظ “على ضرورة تقيُّد الشركة بالمواعيد المتفق عليها في جداول التسليم والعمل على ذلك دون تأخير”.

وأكَّدَ على “أهمية تظافر الجهود بين الشركة ولجنة طباعة وسك العملة بالمصرف بما يُفضي إلى تنفيذ ملاحق عقود الطباعة المبرمة مع الشركة دون عوائق دعماً لرؤية وتوجهات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن”.