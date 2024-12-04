المركزي يواصل مشاركته باجتماعات «صندوق النقد» في تونس

لليوم الثالث على التوالي، واصل فريق مصرف ليبيا المركزي وبمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة، مشاركته بالاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، في تونس.

وناقش فريق المصرف، “ميزانية عام 2024 وتوقعات الميزانية الموحدة لعام 2025، الإنفاق التنموي لعامي 2024 و2025، الإطار المالي متوسط الأجل، بالإضافة الى تحسين أدوات تحصيل الضرائب والجمارك، والتنبؤ بالاقتصاد الكلي والإيرادات، وإعداد الميزانية وإصلاحات الجمارك، وبرنامج اصلاح دعم الطاقة، فضلاً عن معدلات انتاج النفط، والاسعار المتوقعة، وحوكمة المؤسسات في القطاع العام. وكذلك اهم نتائج تقارير ديوان المحاسبة”.

تستمر لليوم الثالث على التوالي، الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، حيث واصل… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤