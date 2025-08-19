المركزي يوجه المصارف بتجهيز البيئة الاختبارية لمنظومة «راتبك لحظي»

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا إلى المدراء العامين للمصارف التجارية، يُطالب فيه بتجهيز البيئة الاختبارية الخاصة بالدفع الفوري، والموزع الوطني، والمنظومة المصرفية، وذلك استعدادًا لإطلاق اختبار عملي لمنظومة “راتبك لحظي”، المخصصة لتسييل مرتبات موظفي القطاع العام بشكل فوري.

وأوضح المصرف في التعميم أن المنظومة تهدف إلى تحويل المرتبات مباشرة إلى حسابات المواطنين عبر شبكة الدفع الفوري، في خطوة تأتي ضمن توجهات المصرف نحو التحول الرقمي وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني.

وأكد التعميم أن اختبارات المنظومة ستجري ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان، على أن تكون البيئة الاختبارية متاحة بشكل دائم خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتجربة تسييل المرتبات لكافة الحسابات المطابقة حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025.

كما طالب المصرف بضرورة تسمية نقطة تواصل فنية من كل مصرف، للتنسيق ومتابعة جاهزية البيئة الاختبارية ومعالجة أي مشكلات قد تظهر أثناء تنفيذ الاختبارات.

ووقّع التعميم عبد المجيد محمد المافوري محمد، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وتم توجيه نسخ منه إلى كل من المحافظ ونائبه.