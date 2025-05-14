المركزي يوجه المصارف بتمكين المواطنين من السحب من أي فرع دون التقيد بـ«فرع الحساب»

في خطوة تهدف لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من السيولة، وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف في عموم البلاد بتمكين المواطنين من سحب الأموال من أي فرع دون التقيد بفرع الحساب، وذلك في ظل الظروف الأمنية الراهنة في مدينة طرابلس.

وفي تعليماته الموجهة إلى المصارف، دعا المصرف المركزي إلى ضرورة تزويد أجهزة السحب الذاتي بالسيولة بشكل مستمر، وتوفير السيولة في جميع الفروع لضمان سهولة الوصول إليها من قبل المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية.

كما أكد على ضرورة فتح كافة فروع المصارف في المدن الواقعة خارج طرابلس أمام الزبائن في المواعيد المحددة، لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية.

وجاء هذا التوجيه في إطار الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لضمان استمرارية الخدمة المصرفية وتسهيل حصول المواطنين على أموالهم، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها بعض المناطق.