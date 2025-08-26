المركزي يوضح تفاصيل مشروع «راتبك لحظي» لتسريع صرف المرتبات

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم بياناً توضيحياً حول مشروع “راتبك لحظي”، مؤكداً أنه يأتي في إطار التحول الرقمي لتطوير القطاع المصرفي وتحسين خدمات صرف المرتبات للموظفين في القطاع العام، دون المساس بالدور الرقابي للجهات المختصة.

وأوضح المصرف أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تسريع عمليات تسييل المرتبات مباشرة إلى حسابات المواطنين، ما يختصر الوقت والجهد مقارنة بالإجراءات التقليدية المعمول بها حالياً، والتي قد تتسبب في تأخير المرتبات لأسابيع بسبب الطابع اليدوي للعملية.

وأكد المصرف أن المشروع لا يتدخل في احتساب المرتبات أو الخصومات أو المستحقات، بل يقتصر دوره على تسييل القيم المالية المحالة من وزارة المالية، مشيراً إلى أن آلية الرقابة القانونية والمالية ستُطبق كما هي، من خلال مراجعة المستندات والبيانات قبل إحالتها من الجهات والمراقبات إلى وزارة المالية.

وأضاف البيان أن البيانات المستخدمة في المنظومة تأتي من الجهات الحكومية نفسها، مما يضمن استمرار العمل بالقوانين واللوائح المعمول بها، دون أي مساس باختصاصات وزارة المالية أو الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة.

واختتم مصرف ليبيا المركزي بالتأكيد على أن “راتبك لحظي” هو مشروع وطني استراتيجي يُسهم في تحقيق الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل في المؤسسات العامة، دون تغيير في الدور الرقابي أو المالي للجهات الرسمية المعنية.