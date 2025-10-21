المركزي يوضّح موقفه من جلسة مجلس النواب بشأن «الأداء المالي»

أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً رسمياً عبّر فيه عن متابعته الدقيقة لما دار في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، والتي خُصصت لمناقشة أداء المصرف، بما في ذلك ما ورد من ملاحظات وانتقادات من السادة أعضاء المجلس، سواء خلال الجلسة العلنية أو عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد البيان أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لم يتلقوا أي دعوة رسمية لحضور الجلسة، التي ناقشت بيان المصرف الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن المصرف يرحب بالنقد البناء والاستفسارات من قبل ممثلي الشعب، ويعتبر أن حق الرد والتوضيح مكفول ومشروع.

وشدد المحافظ في بيانه على الاستعداد الكامل لتلبية أي دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب لحضور جلسة علنية، من أجل عرض تقارير الأداء والإنجازات، والرد على ما اعتبره “مغالطات” صدرت عن بعض أعضاء المجلس، إضافة إلى توضيح الحقائق والظروف والتحديات التي تواجه المصرف.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام مصرف ليبيا المركزي بـمبدأ الشفافية والموضوعية، وبحرصه على إطلاع النواب والرأي العام الليبي على كافة التفاصيل المتعلقة بعمل المصرف.