المركزي يوقع اتفاقية مع «البنك الدولي» لتعزيز إدارة الأصول والاحتياطيات

وقّع ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، يوم 13 أكتوبر 2025 اتفاقية تعاون مع خورخيه فاميليار، نائب رئيس الخزانة بالبنك الدولي، بمقر البنك في واشنطن، ضمن برنامج الشراكة لإدارة الاحتياطيات والاستشارات Reserve Advisor Management Partnership (RAMP).

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق عوائد منافسة على الاحتياطيات النقدية الأجنبية للمصرف، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في تخصيص الأصول، وإدارة المحافظ والمخاطر.

كما تشمل الاتفاقية تطوير القدرات البشرية، والبنية التحتية المعلوماتية، والإطار المحاسبي والتقارير المالية، والإطار القانوني، لتعزيز كفاءة وفعالية إدارة الأصول المالية.

ويتيح انضمام مصرف ليبيا المركزي إلى شبكة تضم أكثر من 90 مؤسسة مالية وصندوقاً سيادياً حول العالم توسيع شبكة النظراء المتعامل معهم في مجال الاستثمارات وإدارة الاحتياطيات، بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.