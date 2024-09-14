المركزي يُؤكد استعادة استقراره مع عودة موظفيه وتعزيز الامتثال

أكد مدير إدارة الامتثال بمصرف ليبيا المركزي، عاصم الحجاجي، أن المصرف المركزي عاد إلى مرحلة الاستقرار بفضل عودة جميع الموظفين إلى أعمالهم، وذلك بعد فترة من عدم اليقين أعقبت قرار المجلس الرئاسي بتغيير محافظ المصرف وتعيين مجلس إدارة جديد.

وفي تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء تابعتها “عين ليبيا”، قال الحجاجي في إن إدارة الامتثال ملتزمة بوضع سياسات وإجراءات تعزز الشفافية وتضمن التزام المصرف بالقوانين المحلية والدولية.

وأضاف أن هذه الجهود لم تحسن الأداء الداخلي فحسب، بل عززت ثقة المؤسسات المصرفية الدولية في النظام المصرفي الليبي، وذلك بفضل التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار مدير إدارة الامتثال إلى الدور الحاسم الذي لعبته الإدارة في استعادة الثقة التي تضررت بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأردف الحجاجي: “لقد اعتمدنا معايير صارمة لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والرشوة، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية الدولية”.

كما أكد الحجاجي نجاح المصرف في إعادة الاتصالات مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى نظرة إيجابية من المؤسسات التي كانت مترددة في السابق في التعاون مع البنوك الليبية.

وأوضح مدير إدارة الامتثال بالمصرف المركزي أن الهدف هو تحسين الأداء المالي والإداري للمصرف، وتعزيز ثقافة الالتزام في كل جانب من جوانب عمله، مما يساعد على تعزيز مكانة المصرف كمؤسسة رائدة في الحوكمة المالية والشفافية.