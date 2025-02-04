المركزي يُؤكد سلاسة عمليات بيع النقد الأجنبي وتوقعات بانخفاض الدولار

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لموقع “ليبيان إكسبرس”، أن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير بكل سهولة ويسر لكافة الأغراض، وأن المصرف يقوم بتغطية كافة الاحتياجات التي ترد إليه في منظومة الاعتمادات والبطاقات.

هذا وتوقع المصرف انخفاض سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى ما دون مستوى 6.25 دينار للدولار الواحد، بعد أن وصل إلى 6.55 دينار في وقت سابق.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه مستمر في مراقبة أوضاع سوق الصرف الأجنبي عن كثب.

وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد المحافظ ناجي عيسى قرارات منح إذن مزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة.

وأعلن المصرف المركزي عن تمديد فترة قبول المستندات للشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية والتي واجهتها صعوبات في استكمال إجراءاتها، وذلك حتى نهاية شهر فبراير 2025.

كما أعلن المصرف عن فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025 وحتى 30 يونيو 2025.