المركزي يُتابع مع لجنة برلمانية جهود توحيد المصرف

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً اليوم الأحد، بمكتبه في طرابلس، مع اللجنة البرلمانية المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (68) لسنة 2021 والمُكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الجهود المبذولة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، والوقوف على أُسس الإنفاق العام وإجراءات الصرف بناء على اعتمادات شهرية (1/12) من العام 2020.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل وعقد اللقاءات لإنجاح الجهود المبذولة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.