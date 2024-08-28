المركزي يُخاطب المصارف التجارية بتسييل مرتبات أغسطس

خاطب مصرف ليبيا المركزي، المصارف التجارية لاستلام حوافظ المرتبات لشهر أغسطس 2024، لجميع الجهات العامة والوزارات والقطاعات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة وتسييلها إلى المستفيدين منها، على أن يتم الخصم من حسابات تلك الجهات بضمانة حسابات وزارة المالية طرف المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي أنه سيتكفل بتغطية القيم المخصصة لكل قطاع، مطالبا مديري المصارف باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبد الفتاح غفار، اليوم الأربعاء، استئناف العمل في إدارة العمليات بالمصرف، بعد مباشرة الموظفين أعمالهم عقب انتهاء عملية التسليم والاستلام.

وحث غفار مديري الإدارات والموظفين بالمصرف، على ضرورة استمرار العمل بوتيرة عالية، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وبدء تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة.

المصرف المركزي يخاطب المصارف التجارية بتسييل مرتبات شهر أغسطس لجميع الجهات العامة إلى حسابات المستفيدين طرابلس | 28… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤