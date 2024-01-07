المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، الأحد، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأفاد البيان ببلوغ الإيرادات العامة 125,9 مليار دينار في 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 125,7 مليار دينار.

وأشار بيان المصرف إلى أن إيردات المبيعات النفطية خلال عام 2023 بلغت 99.1 مليار دينار بينما بلغت الاستخدامات والالتزامات القائمة 35.3 مليار دولار.

ونوه المركزي إلى أن الإنفاق على المرتبات وصل إلى 60 مليار دينار والإنفاق على التنمية 12 مليارا، بينما بلغ إنفاق الدعم 20 مليار دينار.

وأشار المصرف إلى وجود استنزاف في استخدامات النقد الأجنبي خلال 2023 بارتفاع قدره 5 مليارات دينار عن عام 2022، حيث بلغ استخدام النقد الأجنبي للمصارف هذا العام 21 مليار دولار.

وحذّر مصرف ليبيا المركزي من الاستمرار بنفس الوتيرة في الإنفاق العام، مؤكدا أنه سيفاقِمُ العجز في إيرادات النقد الأجنبي لما سيترتّب عليه من آثار سلبية على احتياطات المصرف ويزيد من الضغط على سعر الصرف، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أنه وبحسب تقديرات ديوان المحاسبة لعام 2022، فقد بلغ بند دعم المحروقات 83 مليار دينار، أي ما يعادل 17.2 مليار دولار، 50% منها وجهت لتوريد الوقود عبر المبادلة خارج أبواب الميزانية.

كما أشار المصرف إلى تدني إيرادات الجمارك الموردة للمصرف المركزي نسبةً إلى استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، لتبلغ 0.3 % فقط.

هذا وأوضح المصرف المركزي أن مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بلغت خلال 2023 3 مليار و24 مليون دينار، ومجلس النواب مليار و671 مليون دينار، والمجلس الرئاسي أكثر من 770 مليون دينار، والمجلس الأعلى للدولة أكثر من 80 مليون دينار.

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