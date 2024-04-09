المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، الاثنين، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 وحتى 31 مارس 2024.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأفاد البيان ببلوغ الإيرادات العامة 23.8 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 13.5 مليار دينار.

وأشار المصرف إلى أن نفقات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بلغت 295 مليون دينار، ونفقات مجلس النواب 179 مليون دينار، في حين بلغت نفقات المجلس الرئاسي 84 مليون دينار والمجلس الأعلى للدولة 6.7 مليون دينار.

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