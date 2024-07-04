المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

صدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطّي الفترة المُمتدّة من 1 يناير 2024م وحتى 30 يونيو 2024م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأفاد البيان ببلوغ الإيرادات العامة بلغت 45 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024، في مقابل إنفاق بلغ 43.7 مليار دينار.

وكشف بيان المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 9.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة استخداماته 18 مليار دولار، مسجلا عجزا مقدرا بنحو 9 مليارات دولار، فيما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي حتى الآن 9.5 مليارات دينار.

وأشار المصرف إلى أن نفقات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تجاوزت مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، فيما بلغ إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 496 مليون دينار، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار، وتجاوز إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 230 مليون دينار.

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