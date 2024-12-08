المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2024م وحتى 30 نوفمبر 2024م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأفاد البيان ببلوغ الإيرادات العامة 86.316 مليار دينار في مقابل إنفاق بلغ 84.939 مليار

وكشف بيان المركزي أن إيرادات النفط بلغت 70.4 مليارا والإتاوات النفطية 12.5 مليارا وإيرادات الضرائب 2 مليار والجمارك 319 مليونا والاتصالات 153 مليونا وإيرادات السوق المحلي 62 مليونا.

وأشار المصرف إلى أن النفقات التسييرية بلغت 6.7 مليارات والتنمية 739 مليونا والدعم 12.8 مليارا.

كما كشف بيان المصرف أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 17.1 مليار دولار والاستخدامات 23.2 مليار دولار بعجز 6.1 مليارات دولار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن نفقات مجالس النواب والرئاسي والدولة ومجلس الوزراء 347 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2024، حيث أنفقت الجهات التابعة لمجلس النواب 969 مليون دينار والجهات التابعة لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صرفت 2.2 مليار دينار والجهات التابعة للمجلس الرئاسي أنفقت 424 مليون دينار.

وبلغت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط 6.6 مليارات دينار وأنفقت شركة الكهرباء 3.6 مليارات دينار وبلغت ميزانيتها الاستثنائية 3.1 مليارات دينار.