المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 01 يناير 2023 وحتى 28 فبراير 2023م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب المصرف.

وسجل المركزي إيرادات عامة لشهري يناير وفبراير من العام الجاري بلغت 15.2 مليار دينار، في حين بلغ الإنفاق خلال شهري يناير وفبراير لعام 2023 7.3 مليارات دينار.

ونوه المصرف إلى إيرادات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير بلغت 3.2 مليارات دولار والاستخدمات 11.1 مليار دولار بعجز بلغ 7.9 مليارات دولار.

وأوضح المركزي أن مصروفات مجلس النواب خلال يناير وفبراير بلغت 158 مليون دينار والمجلس الأعلى للدولة مليوني دينار والمجلس الرئاسي 56 مليون دينار وحكومة الوحدة الوطنية. 244 مليون دينار.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول البيان الشهري عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3l0QiAV