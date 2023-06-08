المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 01 يناير 2023 وحتى 31 مايو 2023م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب المصرف.

وأوضح المركزي أن إجمالي الإيرادات حتى نهاية مايو الماضي بلغ 47.7 مليار دينار والإنفاق 32.1 مليار.

وأشار المصرف إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 9.8 مليارات دولار في حين بلغ إجمالي الاستخدامات 18.7 مليار دولار بعجز وصل نحو 9 مليارات دولار.

ونوه مصرف ليبيا المركزي بأن المرتبات خلال 5 أشهر الأولى للعام الجاري مثلت ما نسبته 71% من إجمالي الإنفاق.

كما أشار المصرف إلى أن إجمالي صرف مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بلغ خلال 5 أشهر 888 مليون دينار في حين صرف مجلس النواب 688 مليونا والمجلس الرئاسي 262 مليونا والمجلس الأعلى للدولة 15 مليونا.

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