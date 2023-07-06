المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 30 يونيو 2023م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب المصرف.

وأوضح المركزي أن حجم الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 49.5 مليار دينار مقابل إنفاق بـ45 مليار دينار.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إيرادات النقد الأجنبي 10.1 مليارات دولار في حين أن الاستخدامات 21.3 مليار دولار بعجز بلغ 11.2 مليار دولار.

ونوه المصرف إلى أن مصروفات مجلس الوزراء بطرابلس بلغ 1.5 مليار دينار ومجلس النواب 893 مليون دينار والمجلس الرئاسي 324 مليونا ومجلس الدولة 21 مليون دينار في النصف الأول من العام.

كما أشار المصرف إلى مصروفات وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بلغت مليار دينار بينما الداخلية 2.2 مليار دينار ومؤسسة النفط 1.8 مليار دينار خلال النصف الأول من العام

هذا وبلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام 84 مليون دولار للعاملين بالخارج و38 مليون دينار للطلبة الدارسين بالخارج و60 مليون دولار للعلاج بالخارج خلال النصف الأول من العام.

ووفقاً لبيان المصرف، فقد مثلت المرتبات 62% من إجمالي الإنفاق الإجمالي خلال النصف الأول من العام.

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