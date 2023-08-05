المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يوليو 2023م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب المصرف.

وأوضح المركزي أن إجمالي الإيرادات منذ بداية العام حتى نهاية شهر يوليو بلغ 62.8 مليار دينار والإنفاق 47 مليارًا.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إيرادات مبيعات النفط بلغت حتى نهاية شهر يوليو 45.3 مليار دينار، وإيرادات النقد الأجنبي الموردة بلغت 12.9 مليار دولار، والاستخدامات 23.4 مليار دولار بعجز بلغ 10.5 مليار دولار.

ونوه المصرف إلى أن مصروفات المجلس الأعلى للدولة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو بلغت 24 مليون دينار، في حين صرف المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 343 مليون دينار في الأشهر السبعة الماضية.

كما أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له بلغت منذ بداية العام 894 مليون دينار.

ولفت المصرف أيضاً إلى أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صرف أكثر من مليار و660 مليون دينار منذ بداية العام، حيث أنفقت وزارة الدفاع مليارين و152 مليون دينار، وأنفقت وزارة الخارجية منذ مطلع العام الجاري مليارًا و291 مليون دينار، في حين بلغت نفقات الداخلية مليارين و302 مليون دينار، كما أنفقت وزارة الصحة 5 مليارات و558 مليون دينار، وتجاوز إنفاق وزارة التعليم العالي المليار و176 مليون دينار.

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