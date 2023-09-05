المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 31 أغسطس 2023م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأفاد البيان بأن إجمالي الإيرادات بلغ 78.2 مليار دينار فيما بلغ حجم الإنفاق 68.3 مليار دينار خلال 8 أشهر.

وأوضح المصرف أن إيرادات النقد الأجنبي 16 مليار دولار فيما بلغت اجمالي الالتزامات بالنقد الأجنبي 25.8 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن إجمالي مبيعات النفط خلال الأشهر الـ8 من عام 2023 بلغ 59.8 مليار دينار فيما بلغ الإنفاق على باب المرتبات 37.9 مليار والنفقات التسييرية 6.3 مليار والتنمية 2.6 مليار.

وبلغت نسبة المرتبات بحسب التقرير، 62% من إجمالي الإنفاق العام منها 15.5 مليار دينار أحيلت إلى مراقبات الخدمات المالية.

ونوه المصرف المركزي إلى أن مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بلغت 1.9 مليار فيما بلغت مصروفات مجلس النواب 1.1 مليار والمجلس الرئاسي 500 مليون ومجلس الدولة 59 مليون دينار.

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