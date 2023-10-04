المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023م.



وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأفاد البيان بأن إجمالي الإيردات في الأشهر الـ9 لعام 2023 بلغ 86.4 مليار دينار ليبي مقابل إجمالي إنفاق بـ76.8 مليار دينار ليبي.

وأوضح المصرف أن الإنفاق على المرتبات بلغ نحو 38 مليار والتسييرية 6 مليار والتنمية 3 مليار والدعم 14 مليار.

وأشار البيان إلى أن إيرادات النقد الأجنبي سجلت عجزا بقيمة 9,9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الإيرادات 17.7 مليار دولار والاستخدامات 27.6 مليار دولار

وبحسب بيان المركزي، فقد بلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال 9 أشهر أكثر من مليار، في حين بلغ قيمة إنفاق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر أكثر من 2 مليار و63 مليون دينار ليبي، فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له خلال الـ9 أشهر الماضية 523 مليون دينار، وبلغت مصروفات المجلس الأعلى للدولة والجهات التابعة له 59.9 مليون دينار.

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