المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 31 أكتوبر 2023م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأفاد البيان ببلوغ الإيراد العام خلال 10 أشهر 96.6 مليار دينار مقابل إنفاق بلغ 83.6 ملياراً.

وأشار بيان المصرف إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 19.7 مليار دولار بينما بلغ إجمالي الاستخدامات 30.6 مليار دولار، والعجز المقدر يفوق 11 مليار دولار.

وأوضح المصرف المركزي أن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال 10 أشهر 1.2 مليار دينار، فيما بلغت نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له خلال 10 أشهر 618 مليون دينار.

وبلغت نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له أكثر من 1.255 مليار دينار خلال 10 أشهر.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول البيان الشهري عبر الرابط التالي: https://buff.ly/49qnsyb