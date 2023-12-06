المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 30 نوفمبر 2023.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأفاد البيان ببلوغ إجمالي الإيرادات 110.4 مليار دينار مقابل إنفاق بلغ 91.7 مليار دينار.

وأشار بيان المصرف إلى أن الإيرادات النفطية حققت مبيعات بلغت 85.9 مليار دينار، إلى جانب إتاوات نفطية بقيمة 10.9 مليارا، مشيرا إلى تحقيق ضرائب إيرادات بقيمة ملياري دينار إلى جانب 290 مليون دينار كإيرادات للجمارك.

كما بلغت إيرادات النقد الأجنبي خلال 11 شهرا 22.3 مليار دولار فيما بلغت الاستخدمات 32.8 مليار دولار.

ونوه المركزي إلى أن مصروفات الباب الأول “المرتبات” بلغت 49.4 مليار دينار، فيما بلغ إنفاق الباب الثاني “النفقات التسييرية” 8.1 مليارا والدعم 16.8 مليار.

وأوضح المصرف المركزي أن مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بلغت 2.5 مليار دينار ومجلس النواب 1.3 مليار والمجلس الرئاسي 676 مليونا والمجلس الأعلى للدولة 71 مليون دينار.

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