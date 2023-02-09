المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 01 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2023م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب المصرف.

وسجل المركزي إيرادات بقيمة 5.9 مليارات دينار، وصفر إنفاق خلال شهر يناير الماضي، وبلغ إجمالي استخدام النقد الأجنبي 10.3 مليارات دولار.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2023 بلغت 5.9 مليار دينار، وتوزعت الإيرادات بواقع 4.7 مليار دينار مبيعات النفط، و1.1 مليار دينار إيراد الإتاوات النفطية، و3 مليون دينار إيرادات الضرائب، و10 مليون إيرادات الجمارك، و16 مليون دينار إيرادات أخرى، في حين لم يسجل أي إيرادات للاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلي.

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