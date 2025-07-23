المركزي يُطلق منصة إلكترونية للنقد الأجنبي

أطلق مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، مرحلة تجريبية لمنصة تسجيل الشركات الراغبة في الحصول على النقد الأجنبي، عبر موقع fcms.cbl.gov.ly، وذلك في إطار تطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع النقد الأجنبي.

وبحسب ما اطّلعت عليه “عين ليبيا”، تستمر المرحلة التجريبية لمدة أسبوع، على أن يبدأ العمل رسميًا بالمنصة في 1 أغسطس 2025، حيث يُشترط على الشركات الراغبة في التسجيل أن تكون متحصلة على الرمز المصرفي CBL key، مع ضرورة أن يكون المفوّض على الحساب المصرفي قد أتمّ تسجيل بياناته الشخصية (الرقم الوطني، رقم الهاتف، رقم جواز السفر) ضمن منظومتي CBL key ومنصة النقد الأجنبي FCMS.

كما يتطلب التسجيل إدخال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالشركة، فيما تظهر صلاحية إضافة حسابات الشركات للمخولين المفعلين فقط، بعد مطابقة البيانات والتحقق منها.

وأكد المصرف في بيانه أنه سيقوم بنشر فيديو توضيحي قريبًا، يشرح خطوات استخدام المنصة وآلية التسجيل، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير دليل إرشادي للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المصرف المركزي لتحديث الأنظمة الإلكترونية وتبسيط إجراءات الحصول على النقد الأجنبي، بما يعزز من الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد المالية.