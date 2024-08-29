المركزي يُعلن استعادة العمل بكافة الأنظمة المصرفية

أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، استعادة العمل بجميع الأنظمة المستخدمة في القطاع المصرفي، بما في ذلك النظام المصرفي الرئيسي “أوراكل”.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن ذلك جاء بعد شروع إدارة المصرف في ترحيل العمليات التي توقفت، نتيجة قيام الإدارة السابقة للمصرف بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية.

وأكدت إدارة المصرف أن الشبكة الرئيسية للمصرف عادت للعمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج.

كما استعادت إدارة المصرف نظم الدفع المحلية والدولية، بما في ذلك “Swift” و”RTGC” و”ACH” و”ECC”، بالإضافة إلى نظام أذونات الصرف المحلي المتعلق بمرتبات المواطنين في القطاعات الممولة من الخزانة العامة، مما سيمكن دفع مرتبات المواطنين في كامل التراب الليبي يوم الأحد المقبل.

وأكد مصرف ليبيا المركزي اتخاذ كافة التدابير التقنية والأمنية والقانونية الكفيلة بتأمين وحماية أنطمته المصرفية.

وأثنى المصرف المركزي على جهود جميع موظفيه والعاملين بكافة مؤسسات الدولة، الذين بذلوا قصارى جهدهم جميعاً لأجل عودة العمل بصورته الاعتيادية، خدمةً للمواطنين وحفاظاً على المصرف كمؤسسة مالية تقدم أعمالها بمهنية بعيداً عن التجاذبات السياسية.