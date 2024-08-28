المركزي يُعلن تمديد مدة التداول بعملة الـ50 دينارا

أعلن مصرف ليبيا المركزى، تمديد موعد قبول الإصدارين الأول والثاني للأوراق النقدية من فئة (50) دينارا المسحوبة من تداول الزبائن لدى المصارف، حتى يوم 31 أكتوبر 2024.

كما قرر المصرف المركزي تمديد موعد قبول فئة العملة الورقية من المصارف التجارية إلى خزائن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، حتى يوم 14 نوفمبر 2024.

وطلب المصرف المركزي من المصارف التجارية وفروعها كافة، تمكين الجمهور من تقديم ما بحوزتهم من فئة عملة (50) دينارا لإيداعها في حساباتهم الجارية طرفها.

المصرف المركزي يقرر تمديد فترة قبول فئة (50) دينارا طرابلس | 28 أغسطس 2024 يعلن مصرف ليبيا المركزى، تمديد موعد قبول… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤