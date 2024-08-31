المركزي يُعلن صرف مرتبات أغسطس اعتبارا من يوم غد الأحد

أعلن مصرف ليبيا المركزي، مباشرة تنفيذ صرف مرتبات المواطنين عن شهر أغسطس الجاري، لجميع القطاعات العامة بالدولة، اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأوضح المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن بدأت كافة إدارات المصرف المركزي وتيرتها الاعتيادية في العمل، وأعادت تشغيل كافة الأنظمة التي تم إيقافها من قبل الإدارة السابقة.

ونوه المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي الليبي بالكامل عاد إلى عمله بالوتيرة الطبيعية، وأكد على أن إدارته الجديدة ستعمل على تطوير القطاع المصرفي وتحسين أدائه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ورحب المصرف بتجاوب المنظومة المصرفية الدولية وتعاونه معه، وأكد التزامه الكامل بأنظمة الحوكمة وتفعيل اللجان المعنية بها، مع التزامه بدور مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وفي إطار ضمان الجودة والإفصاح والشفافية التامة في جميع العمليات المصرفية والمالية في ليبيا.