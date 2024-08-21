أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، عن نجاح المرحلة الأولى من إطلاق خدمة “لي باي” (LYPay)، التي أعلن عنها المصرف في الاول من أغسطس 2024.

وأفاد المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، برفع أسقف التحويل اليومي من 500 دينار إلى قيمة 1000 دينار، والأسبوعي من 3,000 دينار إلى 6,000 دينار، والشهري من 5,000 دينار إلى 10,000 دينار، وسقف شراء يومي من 1,500 دينار إلى 3,000 دينار، وسقف أسبوعي من 5,000 دينار إلى 10,000 دينار، وسقف شهري من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار.

ونوه مصرف ليبيا المركزي إلى آنه سوف يستمر في رفع السقف تدريجياً.

وفي 1 أغسطس الجاري، أعلن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة نائبه مرعي مفتاح رحيل البرعصي عن إطلاق خدمة لي باي (LYPay)، الخدمة الرائدة للدفع الفوري.

وتتيح هذه الخدمة إجراء التحويلات المالية الفورية بين الأفراد، والشراء من التجار عبر تقنية (QR Code) لتصل القيمة لحساب التاجر (أو المستفيد) في نفس اللحظة.

ولتأكيد أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع والتشجيع على التحول الرقمي، قرر مصرف ليبيا المركزي أن تكون خدمة لي باي (LYPay) مجانية دون أي عمولات حتى نهاية العام 2024.

مصرف ليبيا المركزي يُعلن عن نجاح المرحلة الأولى من إطلاق خدمة لي باي (LYPay)، التي اعلن عنها المصرف في الاول من أغسطس… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤