المركزي يُناقش تعزيز التعاون مع وزارة النفط ومؤسسة النفط

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبد الفتاح غفار، اجتماعا اليوم الأحد، بمقر المصرف في طرابلس، مع وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمصرف والمؤسسة.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش العديد من الملفات المشتركة، منها رؤية مصرف ليبيا المركزي لاستعادة قيمة الدينار الليبي، وجهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق العمل ودعم الجهود المشتركة بين المصرف المركزي ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من أجل تعزيز التعاون لتطوير القطاعين المصرفي والنفطي في البلاد.