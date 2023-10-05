المركزي يُناقش خطة مؤسسات الدولة مع صندوق النقد

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الصور، اليوم الخميس، اجتماعاً بمقر المصرف في طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية (المالية، التخطيط، العمل والتأهيل) وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من المدراء والخبراء والمستشارين.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الاجتماع تمحور حول رؤية الدولة الليبية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وفق تقرير الصندوق الصادر هذه السنة، والتأكيد من الحضور على التزامهم بالتوصيات وتحديد الأولويات وأهمها العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الإزدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتعديد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.