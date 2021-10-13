المركزي يُناقش مع وزارة الاقتصاد خطة تمويل المشروعات والأنشطة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً اليوم الأريعاء، بمكتبه في طرابلس، مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، وبحضور مدير مكتب المحافظ ومدير إدارة البحوث والإحصاء ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عودة الحياة” وخطة مصرف ليبيا المركزي والحكومة لتمويل المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي مثل صناعة الإسمنت وغيرها من الصناعات,

وتم التطرق في هذا الصدد، إلى دور المصارف في تقديم التسهيلات والتمويلات اللازمة.

كما ناقش الاجتماع، دور وزارة الاقتصاد في تسهيل إجراءات إطلاق نشاط التأجير التمويلي، واحتواء القطاع غير الرسمي وفق خطة الوزراة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية من خلال فرق عمل مشتركة.