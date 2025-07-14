«المركز العام للتدريب وتطوير التعليم» يفتح باب الانضمام لفريق المدربين

أعلن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم عن فتح باب التقديم للمعلمين، والمفتشين التربويين، وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم، ممن يحملون شهادة “مدرب معتمد” من جهة معترف بها، والراغبين في الانضمام إلى فريق مدربي المركز، وذلك عن طريق النقل الوظيفي بصفة “مدرب”.

ويشترط المركز في المتقدمين أن تتوفر فيهم مجموعة من المعايير، أبرزها أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع، وألّا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية أو الدبلوم العالي، وأن يكون عمره بين 35 و50 سنة، بالإضافة إلى حصوله على تقدير “جيد جداً” أو أعلى في تقارير الكفاءة لآخر ثلاث سنوات، وإجادته لاستخدام الحاسوب والتقنيات التدريبية الحديثة، إلى جانب توافر اللياقة الصحية بموجب شهادة صحية معتمدة.

وأكد المركز أن إجراءات النقل إلى وظيفة “مدرب” ستكون مشروطة باجتياز المقابلة الشخصية والحصول على موافقة اللجنة المختصة.

الوثائق المطلوبة للتقديم

شهادة ميلاد حديثة.

إفادة تخرّج (المؤهل العلمي).

إفادة استمرارية عمل تتضمن الوظيفة الحالية.

شهادة “مدرب معتمد” من جهة معترف بها.

شهادة صحية معتمدة.

أي مستندات داعمة إضافية (مثل شهادات الدورات والخبرة العملية).

وحدد المركز مدة أسبوعين من تاريخ الإعلان كفترة متاحة للتسجيل، والذي يتم عبر تعبئة البيانات وتحميل المستندات المطلوبة بصيغة ملف PDF من هنا.