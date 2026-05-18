المركز العربي الأوروبي يُدين الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في السودان

أصدر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بياناً صحفياً تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات واسعة النطاق والموثقة التي يتعرض لها المدنيون في السودان في عدة مدن وقرى منذ اندلاع النزاع المسلح.

وأشار البيان، الموقع من الأمين العام المفوض أ. د. رمضان بن زير، إلى أن الشهادات الميدانية والتقارير الدولية تؤكد وجود نمط ممنهج من الاعتداءات التي ترقى إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

وقد لخص البيان أبرز الجرائم والانتهاكات المرصودة في النقاط التالية:

القتل خارج نطاق القانون: توثيق عمليات قتل مباشر لمدنيين عزل، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، نتيجة لإطلاق النار العشوائي في الأحياء السكنية أو استهدافهم أثناء محاولتهم الفرار.

العنف الجنسي: وقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي (بعضها جماعي) بحق نساء وفتيات، واستخدام هذا العنف كسلاح في النزاع.

النهب والاستيلاء على الممتلكات: تعرض واسع وممنهج للمتاجر والمستشفيات والمقار العامة للنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالقوة.

التهجير القسري: إجبار آلاف الأسر على النزوح من منازلهم والعيش في ظروف إنسانية قاسية مع انعدام الغذاء والدواء والمأوى.

الاعتداء على المرافق الطبية والإنسانية: اقتحام المستشفيات ومراكز الإغاثة، ومنع الفرق الطبية من الوصول إلى الجرحى لإنقاذهم.

وفي ختام البيان، وجه المركز نداءً عاجلاً إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، المنظمات الحقوقية، الناشطين، والإعلاميين لإدانة هذه الأفعال.

كما طالب بالضغط الفوري لتحقيق ما يلي:

• فتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

• حماية المدنيين دون تأخير وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان.

• حث الحكومة السودانية على اتخاذ تدابير عملية لحماية المدنيين.

• وأكد المركز أن صمت العالم أمام هذه الجرائم يساهم في استمرارها ويقوض مبادئ العدالة والإنسانية.